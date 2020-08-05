شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة لـ ”الخليج 365” : محمود ياسين حالته مستقرة و"زى الفل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة القديرة شهيرة عن الحالة الصحية لزوجها الفنان القدير محمود ياسين، قائلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة و"زى الفل كمان"، على حد وصفها، و"نشكر ربنا على كل حال"، مضيفة:" الحمد لله أن حالته ثابتة على كدة، وما ينشر عن تدهور صحته ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة".

وقد قدم الفنان محمود ياسين للدراما والسينما العديد من الأعمال الفنية الباقية، أشهرها الرصاصة لاتزال في جيبي، والجزيرة الجزء الأول وغيرها من عشرات الأعمال.

يذكر أن آخر عمل لمحمود ياسين كان فيلم “جدو حبيبي” الذي شارك في بطولته مع أحمد فهمي وبشرى ولبنى عبد العزيز، وتم عرضه عام 2012.

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وقد ولد محمود ياسين بمدينة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.