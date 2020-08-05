شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار بيروت.. كيف تأثر النجوم فى لبنان بالحادث؟.. فنانون يرصدون المأساة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب العديد من نجوم الغناء عن استيائهم جراء الانفجار الهائل، الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، وحرص عدد من نجوم الغناء بلبنان على التعليق على الأمر فى تصريحات لـ"الخليج 365" أو السوشيال ميديا.

وائل جسار :

كشف النجم وائل جسار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه وزوجته وأولاده بخير بعد الحادث الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت. وأضاف في تصريحاته : ربنا يرحم ضحايا الانفجار، مشيرا إلى أن بيته تأثر بما حدث ولكن لم يحدث أى خسائر.

وأشار إلى أنه يشكر كل أصدقائه وزملائه من داخل الوسط الفني وخارجه الذين قاموا بالاطمئنان على صحته بعد حدوث الانفجار الأليم مختتما حديثه : شكرا مصر والوطن العربى كله.

هيفاء وهبى:

وقالت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إن منزلها الواقع ‏في وسط العاصمة بيروت سقطت واجهته الزجاجية بسبب الانفجار الكبير الذى وقع أمس لكنها لم تكن ‏متواجدة بداخله.

وأضافت هيفاء أنها كانت تصور مسلسلها "أسود فاتح" خلال وقوع الانفجار وكانت ‏بعيدة عن موقع الحادث، إلا أن العاملات الفلبينيات في منزلها أصيبوا بجراح في ‏الوجه والرأس بعد سقوط الزجاج عليهن وتم نقلهن لأحد المستشفيات ببيروت.‏

عاصي الحلاني :

قال المطرب عاصى الحلاني، أن بيروت عم تبكي، بكل ما تحمله الكلمة من معنى ما حدث وما رأيته بأم العين، وأضاف أن أمس شبيه بإعصار لم أرَ طول سنوات الحرب مثل هذا المشهد يا رب كن معنا على هذه الكارثة وكل ما حصل بسبب الاستهتار وعدم المسئوليةللأسف، وختم كلامه قائلا: "الله يرحم الشهداء.. أتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

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راغب علامة:

عبر النجم اللبنانى راغب علامة، عن حزنه على الأوضاع التى وصلت إليها لبنان والتفجيرات الأخيرة التى دمرت ميناء بيروت وراح ضحيتها عدد كبير من الضحايا بين قتيل ومصاب، وبكى راغب على حال وطنه بنشر صورة لعين تدمع وداخلها انعكاس لصورة علم لبنان، فيما كتب عليها كلمات أغنيته "حبيبتنا يا بيروت".

باسكال مشعلاني :

كشفت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلانى عن تفاصيل الأوضاع فى بيروت بعد حادث الانفجار الذى وقع منذ قليل وخلّف وراءه الكثير من القتلى والجرحى، قائلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله أنا بخير ولكن الأقارب يتواجدون فى المستشفى حاليا بعد تعرضهم لعدة إصابات".

دوللي شاهين :

كما قالت المطربة دوللي شاهين، إنها متواجدة في لبنان حاليا، وإن منزلها تهشمت فيه أجزاء كبيرة وانهيار كل الزجاج الموجود بالمنزل والواجهة الزجاجية أيضا، بسبب الانفجار الكبير الذى وقع في العاصمة بيروت.

دومينيك حورانى :

وقالت المطربة دومينيك في رسالة طمأنينة لجمهورها في شتى أرجاء الوطن العربي، إنها نجت هي وأسرتها من هذا الحادث بأعجوبة وأنهم جميعًا بخير، ولكنهم أصيبوا ببعض الجروح والتي نقلوا على إثرها للمستشفى لعمل الإجراءات الطبية اللازمة وبعض الإسعافات الأولية.

وأضافت دومينيك قائلة: كنا نمكث داخل منزلنا ومن قوة الانفجار، سقطت بعض الزجاجات عليّ أنا وابنتي وكان ممكن نموت، والحمدلله نحن بخير ونتمنى لجميع اللبنانيين الصحة والسلامة.