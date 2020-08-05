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شكرا لقرائتكم خبر عن شون بن يؤكد خبر زواجه من ليلا جورج ويستعرض "دبلته". .ماذا قال عن حفل الزواج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تداول الأيام الماضية خبر زواج نجم هوليوود الشهير شون بن من صديقته الممثلة ليلا جورج في أجواء حكمتها السرية ، قرر النجم الشهير البالغ من العمر ( 59 عام ) أن يكشف المزيد من الأسرار الخاصة بزواجه، الذي أكده مع المذيع سيث ماير ، و كان هذا الخبر محط تركيز الكثير من وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية .
فقد بدء النجم الشهير بإظهار " دبلة الزواج " الذي يرتديها ، وأكد شون بن أن الزواج تم بالفعل خلال جائحة كورونا " COVID-19 " وهو ما اجبره علي الإلتزام بقوانين الحماية فقد تم مشاركة بعض المقربين منه بحفل الزواج من خلال تطبيق " Zoom " ، و بينما كان متوجد معه بالمنزل طفليه و شقيق ليلا جورج .
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وقد تداول مؤخرا عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة خبر زواج نجم هوليوود الشهير شون بن ( 59 عام ) للمرة الثالثة في أجواء تتمتع بالسرية التامة من الممثلة ليلا جورج ذات الـ ( 28 عام ) و جاء زواج الثنائي بعد أربع سنوات من الحب ، وليلا جورج هي ابنه الممثل فنسنت دونوفريو، وقد أشار موقع " ميرور" إلى أن فنسنت والد لي لي أكبر من شون بن بعام واحد فقط .
يذكر أن شون بن هو واحد من أهم و أشهر نجوم عالم هوليوود ، حيث يمتلك بصمة من ذهب بفضل موهبته التي جعلته واحدة من نجوم الصف الأول ، ومن أشهر الأعمال الفنية التي قدمها شون بن " State of Grace " و " Dead Man Walking " و " U Turn " و " The Game " و " Hurlyburly " و " Before Night Falls " و " It's All About Love " ، و غيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر شون بن يؤكد خبر زواجه من ليلا جورج ويستعرض "دبلته". .ماذا قال عن حفل الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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