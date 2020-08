شكرا لقرائتكم خبر عن شون بن يؤكد خبر زواجه من ليلا جورج ويستعرض "دبلته". .ماذا قال عن حفل الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تداول الأيام الماضية خبر زواج نجم هوليوود الشهير شون بن من صديقته الممثلة ليلا جورج في أجواء حكمتها السرية ، قرر النجم الشهير البالغ من العمر ( 59 عام ) أن يكشف المزيد من الأسرار الخاصة بزواجه، الذي أكده مع المذيع سيث ماير ، و كان هذا الخبر محط تركيز الكثير من وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية .





فقد بدء النجم الشهير بإظهار " دبلة الزواج " الذي يرتديها ، وأكد شون بن أن الزواج تم بالفعل خلال جائحة كورونا " COVID-19 " وهو ما اجبره علي الإلتزام بقوانين الحماية فقد تم مشاركة بعض المقربين منه بحفل الزواج من خلال تطبيق " Zoom " ، و بينما كان متوجد معه بالمنزل طفليه و شقيق ليلا جورج .



وقد تداول مؤخرا عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة خبر زواج نجم هوليوود الشهير شون بن ( 59 عام ) للمرة الثالثة في أجواء تتمتع بالسرية التامة من الممثلة ليلا جورج ذات الـ ( 28 عام ) و جاء زواج الثنائي بعد أربع سنوات من الحب ، وليلا جورج هي ابنه الممثل فنسنت دونوفريو، وقد أشار موقع " ميرور" إلى أن فنسنت والد لي لي أكبر من شون بن بعام واحد فقط .

يذكر أن شون بن هو واحد من أهم و أشهر نجوم عالم هوليوود ، حيث يمتلك بصمة من ذهب بفضل موهبته التي جعلته واحدة من نجوم الصف الأول ، ومن أشهر الأعمال الفنية التي قدمها شون بن " State of Grace " و " Dead Man Walking " و " U Turn " و " The Game " و " Hurlyburly " و " Before Night Falls " و " It's All About Love " ، و غيرهم .