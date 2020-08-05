شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة السورية أمل عرفة تعلن سلبية تحليل كورونا‎ بعد يومين من خبر إصابتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة، تعافيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد ظهور نتيجة المسحة الأخيرة التى أثبتت سلبيتها وخلوها من كورونا، مشيرة إلى أنها نشرت خبر تشخيص المرض لكسر حد الخوف والخجل.





وقالت الممثلة السورية، عبر حسابها على تويتر: "طلعت نتيجة المسحة اللى عملتها اليوم النتيجة سلبية، ألف الحمد لله، الأطباء اللى شخصوا حالتى أنها كورونا معاهم كا الحق، جميع الأغراض اللى عشتها كانت مطابقة لأعراض الكورونا نفسها".

وتابعت أمل: "برجع بقول الكورونا كريب، دمه تقيل جدًا، الحيطة واجب والحياة مزحة مرات دمها تقيل، النتيجة فرحتنى بس فرحت فيها اكتر لأن بناتى طاروا من الفرحة، هالمرة إجت سليمة، الله يجيرنا من اللى جاية والشكر الكبير لكل اللى اهتموا وسألوا، بس رجاءً خدوا الأمر جديا والأكيد انى نشرت خبر تشخيص المرض كمان لكسر حد الخوف والخجل، أى مصاب يعلن ويحكى ولا يخاف.. هيك منحمى بعض أكتر.. حياتى مهمة وحياتكم كمان مهمة".





وفى تغريده أخرى ردا على الفنانة سلاف فواخرجى، قالت أمل: "صباح الخير سلاف الغالية، عملت الفحص والنتيجة سلبية ألف الحمد الله، ويارب تتلطف بالجميع".

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وكانت الفنانة السورية أمل عرفة، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها بموقع فيسبوك، إذ كتبت: "خمس أطباء لحد الآن أكدوا إصابتى بكوروناية بنت حلال، وبما إنى بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم اتعامل مع حالتى وكأنها كريب عادى، رغم إنو الألم كافر، أنا بخير واللى كاتبو الله بدو يصير".



وأضافت: "الكمامة كانت رفيقتي، السبيرتو والمعقمات والكلور تقريبا كانوا برفاناتى المفضلة، مخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعى مخلوق صدفنى بالشارع يقلق من أى عدوى، كورونا سنصاب به جميعاً، انتبهوا ع الكبار بالعمر، انتبهوا ع أصحاب الأمراض المزمنة، انتبهوا من الاستهتار".

واختتمت : "بعد أيّام رح أتعافى بإذن الله وارجع كمل تصوير، استمعتوا كل عمرى بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة.. شكراً للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معى يللى عم يعملوه لمنع الفيروس من الوصول إلى الرئة، وكله معتمد على المناعة الثقة الطب العلم والإيمان".

أمل عرفة هى ممثلة ومغنية سورية ومن أهم أعمالها الدرامية "نجمة الصبح، نهاية رجل شجاع، سكان الريح"، وقدمت سينمائيا 4 أفلام هى: "شيء ما يحترق، صعود المطر، عزف منفرد، الليل الطويل".