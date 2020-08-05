شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تتضامن مع لبنان وتؤجل طرح كليبها "لينا رقصة".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المطربة كارمن سليمان على تقديم الدعم للشعب اللبناني، على اثر الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ بيروت أمس، واسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين .

وأجلت سليمان طرح كليبها الجديد "لينا رقصة"، المقرر طرحه الفترة الحالية، تضامناً مع الظروف الراهنة التي تمر بها لبنان، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام "بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها لبنان الجبيبة، قررت تأجيل طرح كليب لينا رقصة، تضامناً مع الشعب اللبناني وربنا يرحم الضحايا ويصبر أسرهم، ويشفي المصابين والمتضررين من الحادث".

من جانبه، تفقد السفير الدكتور ياسر علوي ، المستشفى الميداني المصري في بيروت لمتابعة عمل المستشفى في استقبال الحالات المصابة، وإسهامه في جهود إسعاف المصابين والمتضررين من حادث الانفجار الأليم الذي أصاب بيروت أمس الأول، مؤكداً حرص مصر على دعم لبنان في تلك الأزمة.

كان أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صرح بأنه إزاء ما ظهر من ضخامة الانفجار في لبنان وعدد الضحايا الذين يتم رصدهم بين قتلى ومصابين، فإن وزارة الخارجية تعبّر عن تعازيها لأهالي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، ويبقىَ المستشفى الميداني المصري في بيروت جاهزاً لتقديم كل المساعدة المُمكِنة، حيث استقبل بالفعل عدداً من الحالات؛ كما أجريت الاتصالات للتعرُف من الجانب اللبناني على احتياجاته حتى يتسنى البحث في كيفية تقديمها.