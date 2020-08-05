شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك عن انفجار لبنان: قلبي مكسور على بيروت المحبوبة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة العالمية لبنانية الأصل سلمى حايك على حزنها الكبير على ما حدث في لبنان نتيجة انفجار بيروت، ونشرت فيديو للانفجار، عبر حسابها بموقع "انسجرام"، معلقة عليه :"دمر انفجاران عاصمة لبنان .. قلبي المكسور يخرج لجميع الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم والذين هم في المناطق المتضررة في بيروت المحبوبة".

وأعلن الصليب الأحمر اللبنانى عن سقوط أكثر من 100 قتيل و4000 جريح جراء الانفجار الذى وقع فى بيروت بالأمس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأضاف الصليب الأحمر اللبنانى، أن الكارثة غير مسبوقة وكل مباني بيروت تضررت، متابعا أنه يوجد حاليا ما يزيد عن 60 حالة حرجة للغاية جراء الانفجار.

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وشهدت بيروت بالأمس انفجار مخزن المرفأ الذى تسبب فى موجة انفجارية هائلة طالت عنان السماء، تشابهت فى شكلها لتلك الموجة الانفجارية التى خلفتها قنبلة هيروشيما وناجازاكى في نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، لتشكل سحابة سوداء ونيران برتقالية اللون، حجبت شمس النهار لبرهة، عن أعين اللبنانين".. هذا ما أظهرته مقاطع الفيديو المختلفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لانفجار خزان فى مرفأ بيروت، عصر أمس، الثلاثاء.

شكل الانفجار مشهدا مخيفا لم تشهده لبنان من قبل حتى فى الاعتداءات السابقة، حيث هزّ كل أنحاء العاصمة اللبنانية وطالت أضراره كل الأحياء وصولا إلى الضواحي، وتساقط زجاج عدد كبير من المباني والمحال والسيارات، حتى بلغ صداه فى قبرص المواجهة للبنان على بعد 240كم، افترش الإسفلت بالضحايا، وسقط حتى كتابة هذه الأسطر نحو 100 شهيد وألاف الجرحى، وهى أرقام مرشحة للزيادة الساعات والأيام المقبلة.