شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني تتخلى عن دور العرض وتقدم Mulan على Disney Plus برسوم إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ضربة كبرى أخرى لدور السينما، أعلنت شركة ديزني أنها ستتخلى عن إصدار النسخة الحية من فيلم Mulan بدور العرض بعد تأجيل طرحه اكثر من مرة سبب جائحة كورونا، وسيتم عرضه للمرة الأولى على منصة Disney Plus في 4 سبتمبر.

وتعتقد شركة ديزني أن إصدار Mulan سيساعد على جذب الجمهور للاشتراك في المنصة من أجل مشاهدة فيلم انتج من الأساس لعرضه في السينمات حول العالم.

على عكس باقي المحتوى المتوفر على Disney Plus ، لن يتوفر "Mulan" مباشرةً للمشتركين حيث سيدفع المشاهد في الولايات المتحدة والأقاليم الأخرى 29.99 دولار، بالإضافة إلى رسوم الاشتراك الشهري لخدمة البث البالغة 6.99 دولار .

وفيلم ‪Mulan‬، إنتاج شركة ديزني نسخة جديدة ‪Live Action‬، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.

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الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "‪Seven Swords‬" و"‪Painted Skin‬" و"‪Ip Man‬" و"‪The Lost Bladesman‬" و"‪Together‬"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.

بينما أكدت شركة ديزنى العمل على نسخة جديدة من فيلم الأنيمشن ‪Bambi‬، الذى طرح في عام 1942، وسكون الفيلم على طريقة الـ ‪Live Action‬، وسيقوم كل من جنيف روبرتسون دووريت ("‪Captain Marvel‬")، وليندسي بير ("‪Sierra Burgess Is a Loser‬") بكتابة الفيلم الجديد، سيقوم كل من المنتجين من شركة ديزنى، كريس وبول فايتز ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "‪variety‬".