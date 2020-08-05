شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن أول 3 نجوم يشاركون باستعراضات غنائية بحفل VMAs 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على حفل " MTV Video Music Awards" لعام 2020 عن بعض النجوم الذين سيشاركون في هذا الحدث الفني الضخم بتقديم استعراضات غنائية راقصة .

ويشارك الفريق الكوري " BTS " الشهير في الحفل ، حيث يمتلك الفريق شعبية جارفة حول العالم ، و اصبح اسمه يتصدر المواقع والصحف الفنية الشهيرة باستمرار خلال الفترة الماضية .



BTS BTS

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كما تشارك نجمة الراب دوجا كات " Doja Cat " البالغة من العمر ( 24 عام ) في الحفل لتقدم استعراضات غنائية راقصة ، و دخل أيضا بالقائمة النجم العالمي جي بالفين ، ومن المقرر أن يكشف القائمون علي الحفل عن المزيد من الأسماء التي ستشارك بهذا الحدث الفني الضخم الذي سترصد تفاصيله العديد من المواقع الفني الشهيرة .



دوجا كات دوجا كات

يذكر انه من المقرر إقامة حفل " MTV Video Music Awards" لعام 2020 في 30 أغسطس المقبل ، و حسب موقع "جاست جيرد" أنه تم إضافة فئات جوائز جديدة علي الترشيحات هذا العام و من ابرزها "أفضل فيديو موسيقي من المنزل" و "أفضل أداء خلال فترة العزل".