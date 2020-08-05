شكرا لقرائتكم خبر عن واخده بالحضن.. أحمد مكى يخطف الأنظار بصورة جديدة مع كلبه البلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد مكي، متابعيه وجمهوره، بصورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، ظهر من خلالها وهو يحتضن كلبه البلدي.

وسرعان ما حصد أحمد مكي عددا كبيرا من الإعجابات والتعليقات على الصورة التي نشرها وهو يجلس على أريكة بينما يحتضنه كلبه، وحرص على توثيق الصورة بعدد من الهاشتاجات الداعمة للطاقة الإيجابية.

وينتظر أحمد مكى فتح المسارح من أجل عرض مسرحية "حزلقوم"، التى عرضها على مسارح السعودية الفترة ‏الماضية، ويشارك فى بطولة المسرحية بجانب مكى، كل من بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سليمان عيد، ‏وأخرون، تأليف حسن المهدى ومحمد جلال، وإخراج كريم سامى‎.

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احمد مكي

وفى سياق آخر، يسعى مكى للانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "مفيش مشكلة" ويعود مكى ‏للسينما من جديد، بعد انقطاع دام 7 سنوات، منذ تقديم آخر أفلامه "سمير أبو النيل" عام 2013، وشاركه البطولة كل ‏من نيكول سابا، محمد لطفى، دينا الشربينى، والراحل حسين الإمام‎.‎

وكانت آخر أعمال أحمد مكى مسلسل "خلصانة بشياكة" عام 2017، وشارك فى بطولة المسلسل كل من دينا الشربينى، ‏هشام ماجد، شيكو، ويزو، بيومى فؤاد، أوس أوس، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هشام فتحى، تأليف ‏فاروق هاشم ومصطفى عمر‎