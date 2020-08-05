شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان بصورة من أمام البحر: واكفنا شر الكسل وحياة ضائعة مع غير الأحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت الفنانة نورهان، إجازتها الصيفية أمام البحر وعلى أحد الشواطئ الساحلية، حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "واكفنا شر الكسل.. والملل.. والعجز.. وحياة ضائعة مع غير الأحبة.. وأن نبالى بالناس فنكون أبأس الناس".





وكانت الفنانة نورهان، حرصت مؤخرا على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد ابنها من خلال حسابها الرسمى على موقع انستجرام، حيث نشرت صورة لهما معاً، وعلقت عليها بكتابة : "ابنى وابن عمرى حبيبى وراجلى وضنايا واول فرحتى وكل اللى ليا واللى عايشه عشانه.. اللهم بارك فيك! مشوار طويل يا قلب ماما دعيت ربنا يقدرنى عليه كنت خايفة مقدرش اتحمل المسؤولية لوحدى بس ربنا منّ عليا بفضله واتحملت لأنه عالم إنك نور عيونى من جوه".

ثم استكملت بتهنئته بمناسبة عيد ميلاده الـ 15 بقولها: "كل سنة وانت طيب يا حبيبى وسندى وأكبر داعم ليا".

Advertisements





يشار إلى أن نورهان شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، الذى حقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه فى أيام شهر رمضان، وتفاعل الكثير من الجمهور مع الشخصيات، خاصة وأن المسلسل يرصد الحياة الاجتماعية فى هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.

وتدور أحداثه الفيلم فى إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينيات، ويشارك فى بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوى، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبد الغنى، منة عرفة، محمد على رزق، حسنى شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى لمالكها تامر مرسى.