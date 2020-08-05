شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مهرجان مومباى لـ2021 بعد وصول حالات كورونا إلى مليون و855 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة مهرجان مومباي السينمائي في الهند تأجيل دورته الثانية والعشرين لعام 2021 حيث مازلت الهند تحاول التصدي لتفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت أكاديمية مومباي للصور المتحركة (MAMI) ، المنظمون لأكبر مهرجان دولي للسينما في الهند ، إنها اتخذت قرار تأجيل الحدث في ضوء الألم والمعاناة المدمرين في جميع أنحاء البلاد، وعدم اليقين بشأن إعادة افتتاح دور السينما في مومبايو سيتم الإعلان عن موعد الدورة ال ٢٢ من المهرجان قريبًا .

والهند حاليا ثالث أكبر عدد من حالات COVID-19 في العالم ب 1.855 مليون بالإضافة إلى 38938 حالة وفاة حتى أمس الثلاثاء.

وقالت Isha Ambani ، عضو مجلس أمناء MAMI في بيان: "لقد قررنا بقلب موجوع تأجيل مهرجان Jio MAMI Mumbai Film Festival 2020 إلى العام المقبل، ومن مسؤوليتنا القيام بكل ما في وسعناللحفاظ على مجتمعاتنا آمنة خلال هذه الأزمة"

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وأضافت " ونعد بأن المهرجان سيعود بكامل الروح والحماس لمدينتنا الحبيبة مومباي" .

واختمت البيان بـ "لقد قررنا إعطاء الأولوية للشفاء والصحة هذا العام وإقامة المهرجان بكامل روعته العام المقبل".

وعلى الرغم من التأجيل ، أعلنت MAMI أنها ستستمر في الإعلان عن الاختيار الرسمي للأفلام الهندية للعام التالي في أغسطس وستستمر في التركيز على برامجها عبر الإنترنت، وبرنامج المسرح المنزلي لبرنامج MAMI على مدار السنة ، وهو قاعدة بيانات منظمة على الإنترنت للأفلام المتاحة للبث.