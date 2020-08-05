شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزنى تخسر 5 مليارات دولار فى 3 أشهر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية إن شركة والت ديزنى لصناعة الترفيه خسرت نحو 5 مليارات دولار فى أبريل ومايو ويونيو الماضين، مع إغلاق متنزهاتها بسبب وباء كورونا، وفقا لما ذكره مسئولون تنفيذيون بالشركة أمس الثلاثاء.

وتكلفت الشركة خسائر قيمتها 3.5 مليار دولار بإغلاق المتنزهات خلال الربع الثالث (يبدأ العام المالى الأمريكى فى سبتمبر) بالإضافة إلى مليار دولار تكلفة إغلاقها فى النصف الثانى من شهر مارس، وبشكل عام سجلت الشركة خسارة تقارب 5 مليارات دولار للربع الثالث، منها 2 مليار دولار فى قطاع المتنزهات والمنتجات والتجارب.

وتم إغلاق متنزهات ديزنى المحلية، ديزنى وورلد ويزدنى لاند وكذلك ديزنى لاند باريس، والمنتجعات والرحلات البحرية طوال الربع بأكمله، والأسبوعين الأخيرين من الربع السابق.

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وانخفضت إيرادات قطاع المتنزهات والمنتجات والتجارب بنسبة 85% إلى 1 مليار دولار، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وتراجع الدخل التشغيلى 3.7 مليار دولار إلى خسارة 2 مليار دولار.

وساعد قسم شبكات الإعلام فى ديزنى فى تعويض الخسائر الناجمة فن قطاع المتنزهات، وعبر جميع القطاعات، كلف الوباء الشركة خسارة قيمتها 2.9 مليار دولار فى إبريل ومايو ويونيو. وقال الرئيس التنفيذى بوب تشابيك خلال بث على الإنترنت عن الأرباح إنه من الواضح أن هذا وقت غير مؤكد للغاية، ويجب أن نكون فى حالة جيدة بمجرد عودة ثقة المستهلك.

ووقع التأثير الكامل لوباء كورونا على ديزنى، سواء فى متنزهاتها أو المنتجعات أو متاجر التجزئة وحتى إنتاجها للأعمال السينمائية والتليفزيونية.