شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تتضامن مع اللبنانيين بأغنية "بحبك يا لبنان" لجارة القمر فيروز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجمة التونسية لطيفة، عن تضامنها عن تضامنه مع لبنان والشعب اللبنانى فى مصابهم بعد التفجيرات الكبيرة التى ضربت العاصمة اللبنانية بيروت وراح ضحيتها عشرات الجرحى والقتلى، ونشرت لطيفة أغنية "بحبك يا لبنان" المطربة اللبنانة فيروز، والتى أدتها بصوتها، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتبت لطيفة، فى تعليقها على الفيديو، "أنا فى حالة من الذهول والحزن والاستغراب بيروت موش ناقصه هموم.. أنا حزينة يارب لطفك بلبنان.. بيروت.. يا لبنانى لا تستسلم.. أمنيتى الشخصية أطلبها من كل مواطن عربى لازم كلنا نقف وقفة إنسانية وتاريخية مع بيروت.. أمنيتى يتأسس صندوق خاص فى كل بلد للمساعدات الإنسانية".

وتقول كلمات أغنية "بحبك يا لبنان"، غناء النجمة اللبنانية فيروز، وكلمات وألحان الأخوين رحبانى، "بحبك يا لبنان يا وطنى بحبك.. بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك.. تسأل شو بنى و شو اللى ما بنى.. بحبك يا لبنان يا وطنى.. عندك بدى إبقى ويغيبوا الغياب.. إتعذب وإشقى ويا محلا العذاب.. وإذا إنتا بتتركنى يا أغلى الأحباب.. الدنيى بترجع كذبة وتاج الأرض تراب.. بفقرك بحبك وبعزك بحبك.. أنا قلبى عاإيدى لا ينسانى قلبك.. والسهرة عا بابك أغلى من سنى".

وتقول كلمات الأغنية، أيضًا، "وبحبك يا لبنان يا وطنى.. سألونى شو صاير ببلد العيد.. مزروعة عالداير نار وبواريد.. قلتلن بلدنا عم يخلق جديد.. لبنان الكرامى والشعب العنيد.. كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك.. وإذا نحنا إتفرقنا بيجمعنا حبك.. وحبة من ترابك بكنوز الدنيى.. وبحبك يا لبنان يا وطنى".

وكان قد عبر الملياردير الأمريكى من أصل فلسطينى محمد حديد، عن تضامنه مع لبنان والشعب اللبنانى فى مصابهم بعد التفجيرات الكبيرة التى ضربت العاصمة اللبنانية بيروت وراح ضحيتها عشرات الجرحى والقتلى، إضافة إلى الخسائر المادية الطائلة التى لحقت بمرفأ لبنان وبيوت اللبنانيين فى بيروت.

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ونشر محمد حديد، صورة للتفجيرات التى ضربت العاصمة اللبنانية بيروت، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليها: "ابكى لكم.. إخوانى وأخواتى بارك الله فيكم وشفاكم.. لا توجد دموع كافية لتخفيف الألم.. الله يحميك يا لبنان".

ويشار إلى أن أخر حصيلة كانت قد أشارت إلى أن الانفجار الهائل الذى وقع فى مستودعات ميناء بيروت بالقرب من وسط المدينة، أسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص وإصابة قرابة أربعة آلاف، كما أرسل موجات صدمة هشمت نوافذ وحطمت مبانى وجعلت الأرض تهتز فى أرجاء العاصمة اللبنانية.

ويتوقع المسؤولون ارتفاع حصيلة القتلى مع بحث فرق الإنقاذ بين الأنقاض فى مساحة كبيرة من المدينة لإخراج العالقين وانتشال الجثث، وهذا أعنف انفجار منذ سنوات فى بيروت التى تعانى من أزمة اقتصادية وتواجه زيادة فى إصابات فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن الرئيس اللبنانى ميشال عون، كان قد قال إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة فى الميناء منذ 6 سنوات دون إجراءات سلامة، وإن هذا الأمر "غير مقبول"، ودعا عون إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء وأكد ضرورة إعلان حالة الطوارئ فى بيروت لمدة أسبوعين.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبنانى جورج كتانة لقناة الميادين التلفزيونية "ما نراه مصيبة كبيرة". وأضاف "هناك قتلى ومصابون فى كل مكان، فى جميع الشوارع والمناطق القريبة والبعيدة عن الانفجار".