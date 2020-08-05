شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لنادين نسيب نجيم من المستشفى بعد إصابتها بانفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة للنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم من المستشفى بعد إصابتها فى انفجار مرفأ بيروت، وخضوعها لعملية لمدة 6 ساعات، مشبهة الحادث وكأنه قنبلة نووية.



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وكتبت نادين، عبر حسابها على انستجرام: "بشكر ربى أولاً رجع خلقنى وأعطانى عمرا جديدا، الانفجار كان قريبا والمنظر مش متل الحكى فعلاً يلى بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شيء مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين الحمد الله ألف مرة عطانى القوة أنزل 22 طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالى الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكى وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدنى كان ابن حلال وصلنى على أول مشفى رفضوا يستقبلونى لأنه كانت مكدسة بالجرحى رجع اخدنى على مشفى المشرق اسعفونى وخضعت لعملية 6 ساعات لأنه نص وجهى وجسمى مدمم، بس يلى شفته عل أرض صعب كتير ينوصف فعلاً، وكأنه قنبلة نووية، شكراً يا رب انك حميتنى وحمد الله ولادى بخير وسلامة ما كانوا بالبيت، بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفى الجرحى".

وكانت قالت الفنانة اللبنانية ريما نجيم إن النجمة اللبنانية نادين نجيم خضعت لعملية جراحية لمدة 6 ساعات وذلك علي خلفية إصابتها في انفجار بيروت أمس الثلاثاء، حيث غردت ريما قائلة "لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت ٦ ساعات وهي حالياً أفضل و الأولاد بأمان الحمدلله انشاءلله قريباً بتحكي معكن هيّ بس طلبت طمّنكن عليها صلّولها".