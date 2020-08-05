شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد تطالب بالتبرع بالدم لمستشفيات بيروت.. وتعلق: " لا أصدق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة وعارضة الأزياء العالمية من أصل فلسطيني بيلا حديد، صورا عن انفجار لبنان في خاصية القصص القصيرة بحساب الانستجرام الخاص بها، وعلقت أنها لا تصدق ما يحدث في لبنان، وتأثير شدة الانفجار، كما طالبت بالتوجه إلى مستشفيات لبنان للتبرع بالدم.

من ناحية أخرى، قال رئيس الصليب الأحمر اللبنانى لقنوات تلفزيونية محلية، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذى هز بيروت أمس الثلاثاء بلغ 100 وإن مزيدا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.

وقال جورج الكتانى لتليفزيون (إل.بي.سي.آي) عبر الهاتف إن الصليب الأحمر ينسق مع وزارة الصحة كى تستقبل المشارح الجثث لأن المستشفيات لم تعد قادرة على استقبال المزيد.

وكانت آخر حصيلة أسفر عنها الانفجار الهائل الذى وقع فى مستودعات ميناء بيروت بالقرب من وسط المدينة عن مصرع أكثر من 100 شخص وإصابة قرابة أربعة آلاف كما أرسل موجات صدمة هشمت نوافذ وحطمت مبانى وجعلت الأرض تهتز فى أرجاء العاصمة اللبنانية.

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ويتوقع المسئولون ارتفاع حصيلة القتلى مع بحث فرق الإنقاذ بين الأنقاض فى مساحة كبيرة من المدينة لإخراج العالقين وانتشال الجثث. وهذا أعنف انفجار منذ سنوات فى بيروت التى تعانى من أزمة اقتصادية وتواجه زيادة فى إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس اللبنانى ميشال عون إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة فى الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة وإن هذا الأمر "غير مقبول".