شكرا لقرائتكم خبر عن زينة ودرة وبسمة وهبة يؤازرن لبنان وشعبها بعد تفجير بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الصدمة والحزن لا زالت تغمر الملايين حول العالم ممن شاهدوا تفجير بيروت خلال الساعات الماضية الأمر الذى يدعو عددا كبيرا من المشاهير لمحاولة مؤازرة الشعب اللبناني، مثلما حصل مؤخراً مع الفنانة زينة رضا والإعلامية بسمة وهبة بالإضافة إلى الفنانة درة.

حيث كتبت زينة رضا : "مصر كلها حزينة وقلوبنا اتكسرت على اجمل بلد وشعبها الشقيق اللي في قلوبنا، لكي الله يا بيروت".



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اما الإعلامية بسمة وهبة فكتبت عبر انستجرام أيضاً : "كل العزاء لأشقائنا اللبنانيين في مصابهم الأليم".





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في حين علقت درة على الحادث من خلال كلمات تعكس مدي تأثرها عبر انستجرام أيضاً قالت فيها : "قلبى وجعني على بيروت الجميلة النابضة بالحياة.. بيروت التي عشت فيها وتعلمت فيها وأهلها المحبين للحياة..مرّت بأزمات صعبة كثيرة و صمدت امام الدمار والموت وأبت إلا ان تعيش وأرجو أن تصمد وترجع.. ولكل شعب لبنان".





من ناحية أخرى قال حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية، ان مصيبة كبيرة ضربت بلدنا بعد انفجار مرفأ بيروت بالأمس، لافتا إلى ان اجهزة الحكومة تحركت بشكل سريع فى أكثر من مسار للتعامل مع هذه المصيبة.

وأضاف دياب خلال كلمه له عقب الاجتماع الطارئ للحكومة اللبنانية، أن ملف التحقيق فى حادث الانفجار يجب أن يكون أولوية والنتائج يجب أن تكون سريعة، مشيرا إلى أن تم إطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار وإصلاحها وإطلاق مساعدات عاجلة لمساعدة الناس رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد حاليا.

وشهدت بيروت بالأمس انفجار مخزن المرفأ الذى تسبب فى موجة انفجارية هائلة طالت عنان السماء، تشابهت فى شكلها لتلك الموجة الانفجارية التى خلفتها قنبلة هيروشيما وناجازاكى في نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، لتشكل سحابة سوداء ونيران برتقالية اللون، حجبت شمس النهار لبرهة، عن أعين اللبنانين".. هذا ما أظهرته مقاطع الفيديو المختلفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لانفجار خزان فى مرفأ بيروت، عصر أمس، الثلاثاء.