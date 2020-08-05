شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يتعاون مع تركى آل الشيخ فى أغنية جديدة بعنوان "يا أمنيات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فنان العرب محمد عبده، اليوم الأربعاء، لطرح أغنيته الجديدة "يا أمنيات"، عبر موقع يوتيوب، وعدد من القنوات الفضائية والإذاعات، والأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عبد الرب إدريس.

من ناحية أخرى طرح محمد عبده أغنية وطنية بعنوان "يا أبو فهد سلامات"، والتى أهداها للملك سليمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والأغنية من كلمات نهار، وألحان يعقوب الخبيزى، وتوزيع عبد الله العُمانى.

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كما شارك عبده مع عدد من نجوم السعودية بأوبريت وطنى جديد بعنوان "سلام من السعودية"، وشارك فيه عمالقة غناء المملكة وهم ، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر ، خالد عبدالرحمن، أصيل ابوبكر، رابح صقر ، راشد الفارس، عبدالمجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، داليا مبارك، ماجد المهندس.

يذكر أن محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.