شكرا لقرائتكم خبر عن world music awards تتضامن مع اللبنانيين بعد تفجيرات بيروت: الصلاة من أجل لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الحساب الرسمى لجائزة world music awards عن تضامنه مع لبنان والشعب اللبنانى فى مصابهم بعد التفجيرات الكبيرة التى ضربت العاصمة اللبنانية بيروت وراح ضحيتها عشرات الجرحى والقتلى، حيث نشر صورة مركبة للتفجيرات فى مرفأ بيروت وآثار الدمار التى خلفتها وكتب فى تعليقه عليها: "Praying for Lebanon".

وكان قد عبر الملياردير الأمريكى من أصل فلسطينى محمد حديد، عن تضامنه مع لبنان والشعب اللبنانى فى مصابهم بعد التفجيرات الكبيرة التى ضربت العاصمة اللبنانية بيروت وراح ضحيتها عشرات الجرحى والقتلى، إضافة إلى الخسائر المادية الطائلة التى لحقت بمرفأ لبنان وبيوت اللبنانيين فى بيروت.

ونشر محمد حديد، صورة للتفجيرات التى ضربت العاصمة اللبنانية بيروت، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليها: "ابكى لكم.. إخوانى وأخواتى بارك الله فيكم وشفاكم.. لا توجد دموع كافية لتخفيف الألم.. الله يحميك يا لبنان".

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ويشار إلى أن أخر حصيلة كانت قد أشارت إلى أن الانفجار الهائل الذى وقع فى مستودعات ميناء بيروت بالقرب من وسط المدينة، أسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص وإصابة قرابة أربعة آلاف، كما أرسل موجات صدمة هشمت نوافذ وحطمت مبانى وجعلت الأرض تهتز فى أرجاء العاصمة اللبنانية.

ويتوقع المسؤولون ارتفاع حصيلة القتلى مع بحث فرق الإنقاذ بين الأنقاض فى مساحة كبيرة من المدينة لإخراج العالقين وانتشال الجثث، وهذا أعنف انفجار منذ سنوات فى بيروت التى تعانى من أزمة اقتصادية وتواجه زيادة فى إصابات فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن الرئيس اللبنانى ميشال عون، كان قد قال إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة فى الميناء منذ 6 سنوات دون إجراءات سلامة، وإن هذا الأمر "غير مقبول"، ودعا عون إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء وأكد ضرورة إعلان حالة الطوارئ فى بيروت لمدة أسبوعين.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبنانى جورج كتانة لقناة الميادين التلفزيونية "ما نراه مصيبة كبيرة". وأضاف "هناك قتلى ومصابون فى كل مكان، فى جميع الشوارع والمناطق القريبة والبعيدة عن الانفجار".