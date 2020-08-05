شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: انفجار بيروت عمل عدوانى إرهابى تخرج منه رائحة الخيانة والغدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن النجم اللبنانى راغب علامة، هجوما عنيفا على مسئولى بلاده وتصريحاتهم بأن حادث انفجار مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء، هو صدفة، قائلا: "كفاكم كذباً ونفاقاً"، مؤكدا أن هذا الانفجار هو عمل عدوانى إرهابى تخرج منه رائحة الخيانة والغدر، والشعب اللبنانى ما هو إلا لعبة وضحية بين يدى الإجرام السياسى.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "لا تحاولوا إقناعنا بأن هذا الانفجار المدمّر هو بالصدفة، كفاكم كذباً ونفاقاً! إنه عمل عدوانى إرهابى تخرج منه رائحة الخيانة والغدر، نحن الشعب اللبنانى لسنا إلا لعبة وضحية بين يدى الإجرام السياسى والدولى".





وكان الفنان اللبنانى راغب علامة، عبر عن حزنه على الأوضاع التى وصلت إليها لبنان والتفجيرات الأخيرة التى دمرت ميناء بيروت وراح ضحيتها عدد كبير من الضحايا بين قتيل ومصاب، وبكى راغب على حال وطنه بنشر صورة لعين تدمع وداخلها انعكاس لصورة علم لبنان، فيما كتب عليها كلمات أغنيته "حبيبتنا يا بيروت".

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وكتب راغب علامة، فى تدوينته على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام": "يا حبيبتتا بيروت.. دخلك لا تنحنى.. إنتِ الحب الغنى.. وإنتِ الزمان الباقى بوراق السنة.. خلى إيدك مرفوعة بالعالى يا بيروت.. على أحلامك عم توعا الليالى يا بيروت.. ️وأيامك أعياد مهما يزيد الرماد".

وأسفر الانفجار الذى شهده مرفأ ميناء العاصمة اللبنانية بيروت، تدمير الكثير من واجهات المنازل وعدد كبير من أساسيات المنازل، ومنهم منازل لفنانين لبنانيين، لتواجد الانفجار فى وسط المدينة، وكان من ضمن هذه المنازل التى تضررت بشكل كبير، منزل الفنان اللبنانى راغب علامة، الذى شهد تساقط كبير للديكور وتدمير النوافذ وتحطيم الكثير من الأثاث داخل المنزل، وهو ما ظهر فى الفيديو الذى نشره نجل المطرب اللبنانى.

وكتب نجل راغب علامة عدة تغريدات عبر حسابه لنعى ضحايا الواقعة والهجوم على كل الأيادى المتربصة بأمن وأمان بلاده لبنان.