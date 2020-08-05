شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف: بيروت نبض الحياة.. ونوال الزغبى: الشعب يدفع ثمن صفقات ومصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر عدد من النجوم العرب عن حزنهم على وطنهم والدمار الذى حل فى العاصمة بيروت بعد التفجيرات فى مرفأ بيروت، وكتبت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، فى تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "كرمال صفقات واتفاقات ومصالح دولية.. الشعب اللبناني دائما يدفع الثمن".

بدوره، نشر المطرب السورى جورج وسوف، صورة مركبة له مع علم لبنان، مكتوب عليها: "كلنا بيروت.. الله يحمى هالبلد وأهلها"، فيما كتب فى تعليقه على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "إنتِ نبض الحياة يا بيروت".

يأتى هذا بعدما كانت قد عبرت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، عن حزنها على الأوضاع التى وصلت إليها لبنان والتفجيرات الأخيرة التى دمرت ميناء بيروت وراح ضحيتها عدد كبير من الضحايا بين قتيل ومصاب، ونشرت نانسى عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، صورة لعين تدمع وبداخلها صورة لعلم لبنان، وكتبت فى تعليقها عليها: "وبتبقى الدمعة".

فيما نشرت النجمة اللبنانية مادلين طبر، التى تقضى إجازتها الصيفية فى مصر، صورة لأهرامات الجيزة مزينة بعلم لبنان تضامنًا مع الشعب اللبنانى فى مصابه، وقالت فى تعليقها على الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، "رجعت من العين السخنة مصدومه لما يحصل فى بلدى الحبيب اللى بعشقه لبنان.. اتصلت بأختى ومنزلها فى منطقه الدورة على بعد 15 دقيقه من المرفأ.. وجدتها منهارة.. مرعوبة.. زجاج منزلها كله تناثر فى أرجاء البيت".

وأضافت مادلين طبر، "الأصحاب والأهل اطمنت عليهم.. لكن اللى حصل مستفز من الجهتين المسئولتين ومش عايزه فلسفة"، فيما وجهت عدة أسئلة عبرت بها عن غضبها: "كيف يستغل حزبًا مرفأ بيروت الرسمى لحسابه هو ومن يتلقى أوامره منهم؟.. ومن هو العدو الأقسى.. اللى ضرب مخازن الأسلحة أم اللى خزن متفجرات وأسلحة فى ملك الحكومة وبين الناس؟".

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وتابعت "بحبك يا لبنان.. وصلنا لمرحلة استفزاز ووقاحة وفساد مدمر يجعلنا نصرخ.. محتاجين معجزة للإنقاذ.. محتاجين مخلص وطنى يضع مصلحه بلده أولا.. مخلص شبه السيسى".

ويشار إلى أن آخر حصيلة كانت قد أشارت إلى أن الانفجار الهائل الذى وقع فى مستودعات ميناء بيروت بالقرب من وسط المدينة، أسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص وإصابة قرابة أربعة آلاف، كما أرسل موجات صدمة هشمت نوافذ وحطمت مبانى وجعلت الأرض تهتز فى أرجاء العاصمة اللبنانية.

ويتوقع المسؤولون ارتفاع حصيلة القتلى مع بحث فرق الإنقاذ بين الأنقاض فى مساحة كبيرة من المدينة لإخراج العالقين وانتشال الجثث، وهذا أعنف انفجار منذ سنوات فى بيروت التى تعانى من أزمة اقتصادية وتواجه زيادة فى إصابات فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن الرئيس اللبنانى ميشال عون، كان قد قال إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة فى الميناء منذ 6 سنوات دون إجراءات سلامة، وإن هذا الأمر "غير مقبول"، ودعا عون إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء وأكد ضرورة إعلان حالة الطوارئ فى بيروت لمدة أسبوعين.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبنانى جورج كتانة لقناة الميادين التلفزيونية "ما نراه مصيبة كبيرة". وأضاف "هناك قتلى ومصابون فى كل مكان، فى جميع الشوارع والمناطق القريبة والبعيدة عن الانفجار".