شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز: أنا وفريق عمل "إسود فاتح" بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان صبرى فواز أنه بصحة جيدة خاصة أنه يتواجد حاليا في لبنان لتصوير عدد من مشاهد مسلسل "اسود فاتح" قائلا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن أسرة العمل كلها بخير، ولم يحدث لها أي إصابات خاصة بعد الحادث الأليم الذى وقع مساء أمس في بيروت ونتج عنه إصابات ووفاة الكثير من الأشخاص .

ويجسد الفنان صبرى فواز ضمن أحداث العمل دور محامى يساعد بطلة العمل الفنانة هيفاء وهبى فى الخروج من السجن، بعد أن تقوم روجينا بتوريطها فى العديد من المشاكل، التى تدخلها السجن ظلما.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته كل من هيفاء وهبى وشريف سلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

وقد أعلنت وسائل إعلام لبنانية أنه وقعت إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات على أوتوستراد الكرنتينا بوسط العاصمة بيروت جراء الانفجار الذي وقع مساء أمس..

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ويشارك صبرى فواز في فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.‎ ‎

وينتمى الفيلم لنوعية السيكو دراما وتدور أحداثه حول جريمة قتل تقلب حياة بطلة العمل دينا الشربينى ومعها الفنان أحمد الفيشاوى والذى يجسد دور مريض نفسى يتورط فى كثير من المشاكل.