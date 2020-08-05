شكرا لقرائتكم خبر عن دومينيك وأسرتها تنجو من تفجيرات بيروت.. وتبكى: كسروا البيوت علينا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة اللبنانية دومينيك حورانى، جمهورها على سلامتها وأسرتها بعد نجاتهم من الموت بسبب تفجيرات بيروت التى حطمت منزلها وأصابتهم بإصابات طفيفة توجهوا على إثرها إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية وتضميد الجروح، ونشرت دومينيك صورا ومقاطع فيديو لمشاهد التفجيرات وإصابتها وأسرتها داخل المنزل وخلال شق طريقها إلى المستشفى، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".

ووجهت دومينيك حورانى، رسالة طمأنينة لجمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، وكتبت على إحدى الصور التى تظهر الدمار داخل منزلها، "الحمد لله أنا وديلارا بخير بس جروحات عادية"، فيما التقطت مقاطع فيديو من داخل سيارتها المهشمة أيضًا بفعل الانفجار، وقالت وهى تبكى: "كسروا البيوت علينا.. البيوت بتتكسر علينا".

ويشار إلى أن منزل النجمة اللبنانية اليسا، تعرض أيضًا إلى تكسير ودمار نتيجة الانفجار الذى وقع أمس فى العاصمة اللبنانية بيروت، معربة عن حزنها الكبير مما حدث لبلادها وبيتها، قائلة "انفدت بل الحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا؟ مين برجعلنا بيروت؟"، ونشرت اليسا، مجموعة صور عبر حسابها على تويتر تظهر تدمير منزلها، صحبتها بتعليق: "انفدت بل الحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا؟ مين برجعلنا بيروت؟".

ويذكر أن الفنان اللبنانى راغب علامة، كان قد عبر عن حزنه على الأوضاع التى وصلت إليها لبنان والتفجيرات الأخيرة التى دمرت ميناء بيروت وراح ضحيتها عدد كبير من الضحايا بين قتيل ومصاب، وبكى راغب على حال وطنه بنشر صورة لعين تدمع وداخلها انعكاس لصورة علم لبنان، فيما كتب عليها كلمات أغنيته "حبيبتنا يا بيروت".

وكتب راغب علامة، فى تدوينته على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، "يا حبيبتتا بيروت.. دخلك لا تنحنى.. إنتِ الحب الغنى.. وإنتِ الزمان الباقى بوراق السنة.. خلى إيدك مرفوعة بالعالى يا بيروت.. على أحلامك عم توعا الليالى يا بيروت.. ️وأيامك أعياد مهما يزيد الرماد".

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يأتى هذا بعدما تضامنت النجمة السورية أصالة نصرى، مع لبنان فى مصابها بعد التفجيرات الكبيرة التى ضربت العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، واستبدلت أصالة صورة حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، لتضع صورة علم لبنان بدلًا من صورتها الشخصية، وذلك تضامنًا مع لبنان وشعبها فى هذه الأزمة التى تمر بها.

وكتبت أصالة فى رسالة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "كمّ هى صبورة ومؤمنه بالله الّذى وعد باليُسر بعد العسر.. وليس هناك عُسراً مثل هذا اليوم.. فياربّ بقدّر محنتك فَرَجَكّ .. بحقّ هذا الصّباح إشفها ..فجروحها كَثُرَت .. وقلّبها انفطر .. عافها وانثر عليها الّبَرَد لتهدأ .. ياربّى أنت ربّ المعجزات وتفعل ماتشاء .. فلتكنّ مشيئتك لطفاً بها .. بيروت روح الحياة وسرّ الفرح .. تبكى ألمّ تصرخ يأسّ ..ياربّ لطفك .. ياربّ رحمتك.. لبنان.. بيروت".