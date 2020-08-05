شكرا لقرائتكم خبر عن تشارلز ستون تتابع حادث انفجار بيروت لحظة بلحظة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة العالمية تشارلز ستون فيديوهات عن اتفجار لبنان أمس الثلاثاء على حساب انستجرام الخاص بها ، وأشارت إلى أنه حدث في بيروت ، متسائلة عن أي تفاصيل بخصوص ما حدث، ثم نشرت صورة لمنطقة الإنفجار قبل وبعد، مرفقة الصورة بكل تفاصيل الحادث التي نشرت وعدد الضحايا والخسائر التي اصابت منطقة الانفجار ولبنان.

من ناحية أخرى، قال رئيس الصليب الأحمر اللبنانى لقنوات تلفزيونية محلية، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذى هز بيروت أمس الثلاثاء بلغ 100 وإن مزيدا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.

وقال جورج الكتانى لتليفزيون (إل.بي.سي.آي) عبر الهاتف إن الصليب الأحمر ينسق مع وزارة الصحة كى تستقبل المشارح الجثث لأن المستشفيات لم تعد قادرة على استقبال المزيد.

وكانت آخر حصيلة أسفر عنها الانفجار الهائل الذى وقع فى مستودعات ميناء بيروت بالقرب من وسط المدينة عن مصرع أكثر من 100 شخص وإصابة قرابة أربعة آلاف كما أرسل موجات صدمة هشمت نوافذ وحطمت مبانى وجعلت الأرض تهتز فى أرجاء العاصمة اللبنانية.

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ويتوقع المسؤولون ارتفاع حصيلة القتلى مع بحث فرق الإنقاذ بين الأنقاض فى مساحة كبيرة من المدينة لإخراج العالقين وانتشال الجثث. وهذا أعنف انفجار منذ سنوات فى بيروت التى تعانى من أزمة اقتصادية وتواجه زيادة فى إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس اللبنانى ميشال عون إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة فى الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة وإن هذا الأمر "غير مقبول".

ودعا عون إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء وأكد ضرورة إعلان حالة الطوارئ فى بيروت لمدة أسبوعين.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبنانى جورج كتانة لقناة الميادين التلفزيونية "ما نراه مصيبة كبيرة". وأضاف "هناك قتلى ومصابون فى كل مكان، فى جميع الشوارع والمناطق القريبة والبعيدة عن الانفجار