شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عرض مسرحية لقاء سويدان "سيد درويش" تضامنا مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صناع عمل العرض المسرحى "سيد درويش" بطولة الفنانة لقاء سويدان وميدو عادل تأجيل عرض المسرحية تضامنا مع احداث لبنان، والتي نتجت عنها إصابة ووفاة العديد من الأشخاص إثر انفجار ضخم في بيروت، حيث كانت من المفترض افتتاح أولى العروض اليوم الأربعاء على مسرح البالون في التاسعة والنصف مساء، وذلك بعد انتهاء فريق العمل من جميع الاستعدادات قبل موسم العيد .

وأجرت أسرة المسرحية العديد من البروفات على مدار الأشهر الماضية خاصة وأن العرض يحتوى على العديد من الأغانى والاستعراضات المتنوعية، فيما يصادف افتتاح المسرحية مع عيد ميلاد بطلة العرض لقاء سويدان والتي تقوم بدور الست جليلة.

مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، ميدو عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى ‏ ‎.

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان الجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير" والذى شاركت فى بطولته إلى جانب لوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.