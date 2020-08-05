"عروس الوطن العربي ..يا رب احفظ لبنان".. نجوم الفن يواسون الشعب اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن على مواساة الشعب اللبناني، بعد الانفجار الضخم الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، أمس، وتسبب في دمار وإتلاف المنازل، وسقوط قتلى وجرحى، "الخليج 365" يعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم: قصي خولي نشر الفنان السوري قصي خولي صورة لعلم لبنان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وإلى متى؟". غادة رجب الفنانة غادة رجب شاركت الجمهور بصورة لعلم لبنان، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "خالص التعازي لعروس الوطن العربي وشعب لبنان الشقيق الغالي، إثر الانفجار المدمر". ويزو الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، نشرت صورة لعلم دولة لبنان، وعلقت: "يا رب تحفظ لبنان وأهلها الطيبين". أحمد صلاح حسني الفنان أحمد صلاح حسني نشر صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مكتوبًا عليها: "اللهم ارحم ميتهم، اشفِ جريحهم، واجبر كسرهم"، وأضاف أحمد صلاح حسني: "لبنان في القلب". Advertisements سوسن بدر نشرت الفنانة سوسن بدر صورة لدولة لبنان قبل الانفجار، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حفظ الله لبنان". أحمد سعيد عبدالغني نشر الفنان أحمد سعيد عبدالغني صورة علم لبنان، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مكتوبًا عليها: "الله يحمي لبنان". محمد أنور علق الفنان محمد أنور، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "قلوبنا مع لبنان، خالص التعازي للشعب اللبناني، وندعو لهم بالصبر والسلوان والسلامة من كل أذى". أحلام نشرت المطربة الإماراتية أحلام صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بيروت، يا رب احفظ لبنان وأهلها". محمد إمام علق الفنان محمد إمام، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "ربنا يحفظ أهلنا في لبنان من كل سوء، خالص التعازي في ضحايا الحادث الأليم، وربنا يشفي المصابين".

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