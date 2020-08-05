ليلى علوي :"حفظ الله لبنان وشعبها من كل مكروه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة ليلى علوي عن حزنها الشديد بشأن الانفجار الذي وقع على العاصمة اللبنانية بيروت، أمس.

ونشرت ليلى علوي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" لبنان وشعبها قادرين على تخطي الأزمة وهتفضل دايما في عيوننا لبنان الجميلة، حفظ الله لبنان وشعبها من كل مكروه، وأعانهم الله على مصابهم".

ووقع انفجار ضخم مساء أمس الثلاثاء في وسط بيروت، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وتهشمت العديد من المنازل بينها منازل للفنانين.