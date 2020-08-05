شيرين عبد الوهاب تقدم التعازي للشعب اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت المطربة شيرين عبد الوهاب على تقديم التعازي للشعب اللبناني في الضحايا، الذين توفوا إثر انفجار العاصمة اللبنانية بيروت أمس.

ونشرت شيرين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :"ربنا يرحمهم اللي توفوا في الحادث الأليم، وبعزي أهاليهم، وعمر بيروت ما هتبقى المدينة المنكوبة، دي مدينة كل حاجة حلوة".

ووقع انفجار ضخم مساء أمس الثلاثاء في وسط بيروت، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وتهشمت العديد من المنازل بينها منازل للفنانين.