نجم ستار أكاديمي يعلن إصابته بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المطرب اللبناني مروان يوسف إصابته، مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد.

ونشر مروان منشورًا، عبر خاصية "الاستوري"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، :"مرحبا يا جماعة عادة ما بطل وبحكي بأي موضوع بس هلق حسيت بدي اكتب، امبارح كان عندي عملية صغيرة وانطلب مني تحليل فيروس كورونا، وطلع إيجابي".

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وأضاف مروان :"بما إنو إرادة الله فوق كل اعتبار وأنا عندي ثقة بها الشئ مش خيفان من هالفيروس، بطلب من الكل ما يخاف ويعرف إنو هالمرحلة رح تمرق، اللي مخالطني به الفترة يحجر حاله، شكرا لكل النماس اللي واقفة حدي".

وتوج المطرب اللبناني مروان يوسف باللقب الحادي عشر من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي"، عام 2016.