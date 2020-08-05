بسبب انفجار بيروت.. كارمن سليمان تؤجل طرح كليب "لينا رقصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت المطربة كارمن سليمان تأجيل كليب أغنية "لينا رقصة"، تضامنًا مع دولة لبنان، بعد الظروف الصعبة التي تمر بها، بسبب انفجار في بيروت أمس.

ونشرت كارمن صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :"بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها لبنان الحبيبة قلب مكسور، قررت تأجيل طرح كليب "لينا رقصة" تضامناً مع الشعب اللبناني".

وأضافت كارمن :" ربنا يرحم الضحايا و يصبر أسرهم، و يشفي المصابين والمتضررين من الحادث".

يذكر أن كارمن سليمان، كانت قد طرحت في بداية عام 2020 كليب "بصاتك"، الأغنية من كلمات سامي علي، لحن ورؤية فنية وإشراف عام زوجها مصطفى جاد، وتوزيع ماز، والكليب من إخراج أمير رواني.