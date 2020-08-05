راغب علامة يثير الجدل بتغريدة عن انفجار لبنان:"عمل إرهابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي: عبر النجم الكبير راغب علامة عن حزنه الشديد لما تعرض له بلده لبنان، عقب وقوع انفجار ضخم أمس الثلاثاء نتج عنه خسائر كبيرة وقتلى ومصابين. وكتب عبر حسابه على تويتر: "لا تحاولوا إقناعنا بأن هذا الانفجار المدمّر هو بالصدفة". وأكمل: "كفاكم كذباً ونفاقاً !، إنه عمل عدواني إرهابي تخرج منه رائحة الخيانة والغدر. Advertisements واختتم: "نحن الشعب اللبناني لسنا إلا لعبة وضحية بين يدي الإجرام السياسي والدولي". ووقع انفجارًا ضخمًا أمس الثلاثاء، بمرفأ لبنان وسط سقوط قتلى ومصابين وخسائر هائلة.

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