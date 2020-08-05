نوال الزغبي. . "الله يخلصنا منن كلن حرقوا البلد"‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

" الله يخلصنا منن كلن حرقوا البلد"، بتلك الكلمات واصلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التعليق على الانفجار المروع الذي وقع في مرفأ بيروت أمس الثلاثاء، وتسبب في سقوط قتلى ومصابين، وتدميرعدد كبير من المنازل بأحياء العاصمة اللبنانية.

نوال علقت على الحادث عبر صفحتها بموقع تويتر، وكتبت: "كرمال صفقات واتفاقات ومصالح دولية، الشعب اللبناني دائما يدفع الثمن، لبنان منكوب".

وفي تغريدة ثانية كتبت: "الله يخلصنا منن كلن حرقوا البلد"

وهز انفجار هائل منطقة مرفأ بيروت أمس الثلاثاء، نتج عنه قتلى ومصابين.