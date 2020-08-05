رامي عياش عن إصابة زوجته: خسارة غيرنا أكبر من شوية جروح

توجه الفنان رامي عياش بالشكر لكل المهتمين بالإطمئنان على حالة زوجته السيدة داليدا عياش، بعد إصابتها البالغة جراء انفجارات بيروت، التي حدثت بالأمس، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
عبّر عياش عن إمتنانه قائلاً:"اشكر كل من سأل عنداليدا دون استثناء .غمرتوني بمحبتكم واهتمامكم انشاالله منوفيكم . جروحها توزعت بين جبينها وانفها ايديها وارجيها. ولكن الحمدالله على كل شي .مصيبة وخسارة غيرنا اكبر من شوية جروح. اطفال مقطوعة اجزائها وناس عم تسبح بدمها صار بالنا بالمساعدة اكتر من حالنا".
وتفاعل متابعيه مع تغريدته وقاموا بالدعاء لزوجته ولأهل لبنان ولجميع متضرري الانفجار، متمنيين أن يعود السلام إلى أرض لبنان.
ظهرت داليدا في عدة مقاطع متضررة بإصابتها البالغة، تبعتها تفاعل كبير من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بالدعاء لها بالشفاء ولجميع مصابي الانفجار.
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