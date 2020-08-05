بين مؤيد ومعارض.. حسين الجسمي متهم على منصة تويتر في انفجارات بيروت

تعرض الفنان حسين الجسمي، إلى حملة هجوم قاسية من خلال عدد كبير من روّاد موقع التدوينات القصير"تويتر"، بسبب تغريدة سابقة له تعبر عن حبه لـ لبنان.

عبّر الجسمي بتغريدة قصيرة يوم الأحد الماضي بتاريخ 2 أغسطس وكتب فيها"أنا بحب لبنان لتخلص الدني" مع وضع رمز القلب والعلم اللبناني.

قدم الجسمي حديثاً أغنية "بحبك يالبنان" للفنانة القديرة فيروز، على الهواء مباشرة من خلال لقاء مباشر على إحدى القنوات اللبنانية الفضائية، وتم طرحها على

موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 100 ألف مشاهدة.

وجاءت الردود القاسية بعد الإنفجار الضخم الذي طال العاصمة بيروت ظهر أمس، حيث قام المغردين بربط تغريدته بالأحداث التي تأثرت بها بيروت كالآتي:

علق أحد مغردي تويتر قائلاً:"

غنى لبرشلونة 2012 خسرت، غنى لباريس اغنية نفح باريس وقع هجوم عليها، غنى الانتخابات في مصر وقع ماوقع، غنى على اليمن كل

يعلم مابها اليوم ،غنى عن ليبيا 2011 لازالت إلى غاية اليوم في حروب ،غنى عن لبنان حصل فيها انفجارات ، غنى عن الحرم وسقطت الرافعه، غنى عن الببسي ارتفع سعره وتغير طعمه"

وعلق آخر قائلاً:"السبب الحقيقي وراء الإنفجار للأسف"

وأضاف مغرد آخر قائلاً:"هلأ شو رأيك منيح هيك"

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بينما جاءت بعض التعليقات رافضة للهجوم الغير منطقي على تغريدة الجسمي كالآتي:

"معلش التعليقات على هالتغريدة شيء جدا مزعج والتصرفات وربط الاحداث بشخص أمر سيء لأبعد حد وغير مضحك، اعتقوا هذا الغنسان لأن شرعاً وإنسانياً وعقلانياً لايجوز"

وعلق آخر قائلاً:"ترى مايضحك"

وعلقت أمل قائلة:"لك كل الحب والاحترام"

وأضافت إسراء قائلة:"مايضحك"