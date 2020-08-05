تحطم منزل دانييلا رحمة بسبب انفجار بيروت

رنا صلاح الدين - عانت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، من انفجار مرفأ بيروت والذي وقع مساء الثلاثاء ٤ أغسطس.

برنامج et بالعربي استعرض الخسائر التي تعرض لها منزل دانييلا رحمة بعد الانفجار بسبب تحطم الشرفة والنوافذ الزجاجية وتأثير ذلك على أثاث المنزل.

ولم تكن دانييلا رحمة هي الأولى التي عانت من الانفجار فسبقتها الفنانة إليسا وكان الأشد تضررا الفنانة نادين نسيب نجيم والتي أصيبت نتيجة للحادث، وكذلك منزل الفنانة هيفاء وهبي، وإصابة ربة منزلها، كما أصيبت داليدا عياش زوجة الفنان رامي عياش.

وكان انفجار مرفأ بيروت قد خلف ١٠٠قتلى بالإضافة إلى آلالاف الإصابات ووصلت وقوة الإنفجار إلى جبل لبنان حيث تأثر به سكان الجبل رغم بعد المسافة وكذلك وصل مداه إلى قبرص اليونانية.

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كما تسببت قوة الانفجار في انهيار العديد من المباني السكنية القديمة المطلة على الميناء وتسبب في أضرار جسيمة لمنزل بيت الوسط مسكن رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري.