شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمود ياسين وسبب منعها أولاده من زيارته

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية شهيرة تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان محمود ياسين، وسبب منع زيارة أولاده له.

شهيرة، قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن صحة زوجها الفنان محمود ياسين مُستقرة لكنه مازال مريضًا، مُضيفة: "الموضوع مالوش علاج.. وربنا موجود".

وتابعت، أن أى تفصيلة صغيرة تؤثر على صحته، متمنية عدم تدهور حالته، "ويكفى حِسُّه في الدنيا".

محمود ياسين وابنته رانيا

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وأكدت أنها تتأثر بمرض الفنان محمود ياسين لأنه عشرة سنوات ولن يشعر أحد بما اشعر به من ناحية الفنان الكبير .

وناشدت جميع المواطنين بعدم الإهمال في الالتزام بالاجراءات الاحترازية؛ حتى لا نعود لانتشار كورونا مرة أخرى، قائلة :" أعتقد في الساحل لا يوجد كورونا".

محمود ياسين وحفيده

وتابعت: "أنا مانعة أي حد يدخل لـ محمود ياسين منذ 5 شهور، حتى أولاده، ووصل الأمر إن عمرو طلب مني أن يراه؛ ولكنني رفضت لأنهم مخالطون.. وكمان خايفة على نفسي".