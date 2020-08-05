أمل عرفة بعد إصابتها بكورونا: شفت الموت الأحمر

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة السورية أمل عرفة عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد أن اعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر صفحتها على المصري فيس بوك.

أمل عرفة، قالت خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "et بالعربي": "اه انا باوخر المرض انا صارلي 12 يوم تقريباً بس شفت الموت الأحمر شخصيا، والمشكلة ان الفيروس انتقل الي الجهاز الهضمي، والأطباء كانو قلقين من وصوله الي الرئة لأنه إذا وصل للرئة بيعيش وينتشر".

وأضافت: "من الصعب الشفاء منه فى هذه الحالة وأنا اليوم عندي "مسحة" نتيجتها هتكون خلال يومين وإن شاء الله تبقي بالشفاء التام، وأنا لست خائفة وبتعامل مع القصة بقوة".

امل عرفة

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وكانت كتبت أمل عرفة خلال صفحتها على فيس بوك، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 قائلة: "خمس أطباء لحد الآن أكدوا إصابتي بكوروناية بنت حلال، وبما إني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم اتعامل مع حالتي وكأنها كريب عادي، رغم إنو الألم كافر، أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير. وتابعت، عرفة: «الكمامة كانت رفيقتي، السبيرتو والمعقمات والكلور تقريبا كانوا برفاناتي المفضلة، مخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى، كورونا سنصاب به جميعًا، انتبهوا ع الكبار بالعمر، انتبهوا ع أصحاب الأمراض المزمنة، انتبهوا من الاستهتار".

امل عرفة

وأضافت: "بعد أيّام رح أتعافى بإذن الله وارجع كمل تصوير، استمتعوا كل عمري بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة .. شكرًا للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معي يللي عم يعملوه لمنع الفيروس من الوصول إلى الرئة، وكله معتمد على المناعة الثقة الطب العلم والإيمان".