هيفاء وهبي تستعرض خسائر منزلها بسبب انفجار بيروت وتطلب الدعاء لمديرة منزلها

رنا صلاح الدين - طمأنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها على صحتها بعد حادث انفجار مرفأ بيروت والذي وقع مساء الثلاثاء ٤ أغسطس.

هيفاء وهبي، نشرت فيديو عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام" استعرضت فيه الأضرار التي وقعت في منزلها بعد الحادث، والذي تهشمت واجهته الزجاجية بشكل كامل لقربه من موقع الإنفجار.

منزل هيفاء وهبى

كما طالبت متابعيها بالدعاء لربة منزلها بعد تعرضها للإصابة جراء الانفجار، قائلة: "ادعوا لربة بيتي روبي بالشفاء انصابت برأسها وعينيها ونقلت إلى المستشفى".

وأضافت: "نحن كلنا بخير الحمدلله وقدر الله وما شاء فعل"، وكشف الفيديو عن كم الأضرار الذي تعرض لها المنزل من الداخل أيضا وعلقت على هذه الأضرار قائلة: كتر خير الله على كل شيء".

منزل هيفاء وهبى

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كما قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر: "اللي صار اليوم ببيروت بيبكي الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم ما يتردد ولا لحظة لأننا كتار".

ونشرت هيفاء أماكن التبرع بالدم عبر صفحتها بإنستجرام للمساعدة في إنقاذ العديد من المصابين.

منزل هيفاء وهبى

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد كشفت عن وقوع إصابات كثيرة تخطت الآلاف وسقوط ما يقارب ١٠٠ قتيلًا، ووصف أعداد القتلى والمصابين بأنها تجاوزت ضحايا الحرب الأهلية اللبنانية.

منزل هيفاء وهبى