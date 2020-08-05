أحمد زاهر يرد على منتقدي فيلمه الجديد "زنزانة ٧"

رنا صلاح الدين - رد الفنان المصري أحمد زاهر، على الانتقادات التي تعرض لها فيلمه الجديد " زنزانة ٧ ".

أحمد زاهر، قال خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفي، في برنامج الراديو بيضحك علي ٩٠٩٠: "الناس اللي بتقول الفيلم مقاولات أو مسروق من فيلم تركي؛ ناس بتفتي، وفي ناس بتمشي وراها، وتشيَّر من غير تدقيق".

احمد زاهر

وعن البطولات النسائية قال الفنان، إنه يرى البطولات النسائية فرصة جيدة للمنافسة والخروج بعمل فني جيد.

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وأضاف، أن البطولات الرجالية تنجح أكثر من النسائية، ولكن يا أهلا وسهلا بالمعارك، مشيرا إلى أن من تنال البطولة من النجمات على الساحة تستحقها بجدارة.

احمد زاهر

واختتم كلامه قائلا: "البطولات النسائية موجودة من أيام نجمة الجماهير ونجمة مصر الأولى مع تواجد الفنانين مثل عادل إمام وغيرهم على الساحة ونجد أن الغَلبة للرجال ولا أعرف سببا لذلك".

يذكر أن الفنان أحمد زاهر حقق نجاحاً كبيراً رمضان الماضي، من خلال مسلسل “البرنس” مع الفنان محمد رمضان، وروجينا، ومحمد علاء، وإدوارد، وريم سامي، وسلوى عثمان، إخراج وتأليف محمد سامي.