شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تنشر صورة من إنفجار بيروت: هذا فظيع والان مع التفاصيل

الأربعاء 5 أغسطس 2020 النجمة الهندية بريانكا شوبرا أعربت النجمة الهندية بريانكا شوبرا​ عن صدمتها وحزنها جراء الإنفجار الضخم الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت​ يوم أمس، وأدى إلى أضرار مادية جسيمة وخسائر في الأرواح ما بين شهداء وجرحى وضحايا بعضهم لايزال حتى الآن تحت الأنقاض، وتخوض فرق الصليب الأحمر والدفاع المدني جهود كبيرة لإجلائهم والعثور عليهم.

وقامت شوبرا، بإعادة نشر صورة للحظة الإنفجار، تظهر سحابة الدخان الحمراء التي نتجت عنه، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت بالقول:"هذا فظيع. مدمر للغاية. أرسل كل حبي وصلواتي لكل من تأثر بهذه المأساة. بيروت"

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