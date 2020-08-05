شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية المصرية تتقدم بالتعازي من الشعب اللبناني والان مع التفاصيل

انفجارات بيروت يوم أمس

تقدمت نقابة المهن التمثيلية المصرية بتعازيها للشعب اللبناني بعد انفجارات بيروت​ يوم أمس، إذ أصدرت بياناً جاء فيه:"تتقدم جموع فناني جمهورية مصر العربية بخالص ‏التعازي للشعب اللبناني الشقيق في ضحايا انفجار بيروت الرهيب الذي وقع ‏اليوم وتابعناه جميعا بمزيد من الأسى والألم، داعين الله عز وجل أن يلهم ‏أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يعجل بالشفاء للجرحى جراء هذا ‏الانفجار، حفظ الله لبنان وشعبها".



هذه الفاجعة التي ألمت بالوطن من شماله إلى جنوبه، أحدثت صدمة عالمية كبيرة، إستدعت تضامن عدد كبير من النجوم حول العالم مع اللبنانيين، داعين لهم بالسلامة والأمنـ وتخطي هذه المرحلة الصعبة بأقل أضرار ممكنة.

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