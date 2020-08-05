هذا ما كشفه رامي عياش عن الحالة الصحية لزوجته داليدا بعد إصابتها بإنفجار بيروت

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الفنان اللبناني رامي عياش وزوجته داليدا

كشف الفنان اللبناني​ رامي عياش تطورات الوضع الصحي، لزوجته مصممة الأزياء اللبنانية ​داليدا، بعد إصابتها أمس بالإنفجار الضخ الذي وقع في ​مرفأ بيروت​، وتوجّه بالشكر الى كل من سأل وإطمأن عن زوجته.



وكتب رامي في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "اشكر كل من سأل عن داليدا دون استثناء غمرتوني بمحبتكم واهتمامكم انشاالله منوفيكم"، مبيناً أن زوجته داليدا أصيبت بجروحٍ توزعت بين جبينها وأنفها ويديها وأرجلها، إذ تابع قوله: "جروحها توزعت بين جبينها وانفها ايديها وارجيها. ولكن الحمدالله على كل شي".

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