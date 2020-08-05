تراند اليوم : أول تعليق لـ "راغب علامة" على تدمير منزله في انفجار بيروت



أظهر مقطع فيديو آثار الدمار من داخل منزل المطرب اللبناني راغب علامة، جراء الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت أمس.

وعلق حساب برنامج (ET) بالعربي على تطبيق "إنستجرام" على الفيديو: "منزل راغب علامة في منطقة بيت الوسط في بيروت، يعد الأقرب تقريبا لموقع الإنفجار، والذي أصيب بأضرار كبيرة جداً، وصودف تواجد راغب مع عائلته في الجبل وقت الانفجار".



وطمأن علامة، متابعيه عبر موقع "تويتر" على الوضع في منزله، قائلاً: "صباح الخير. صباح بيروت الجريحة.شكرا للجميع اللي سألوا وتطمنوا علينا".

وأضاف: "الحمد لله نحنا كويسين والإضرار المادية جسيمة لكن الحمدلله زي ما يقول المثل.»بالمال ومش بأصحابه «.رحمة الله على الشهداء والله يشفي الجرحى ويعوّض على الناس الخسائر.. وربنا ينتقم من طبقة حاكمة مستهترة بحياة الناس".

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— RaghebAlama (@raghebalama)