حماقي يقترب من ربع مليون مشاهدة لأغنيته الجديدة "هو ده حبيبي"

اقتربت أغنية "هو ده حبيبي" للفنان محمد حماقي من حاجز الربع مليون مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:ريهاب، وحصلت على المركز الثامن في قائمة الأاكثر مشاهدة عبر "يوتيوب".

تعتبر الأغنية هي أول تعاون موسيقي غنائي بين حماقي والموزع الموسيقي العالمي ريهاب، حيث سبق تعاونه معه من خلال حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان "ميدل بيست" الذي أقيم في المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وقام بإعادة توزيع

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ثلاث من أغنيات حماقي وهم"قدام الناس، أجمل يوم، ياستار"، وحصلت على تفاعل جماهيري كبير من حضور الحفل.

يذكر ان آخر إصدارات حماقي الغناية كانت من خلال أغنية "تعرف بحبك ليه" التي تم طرحها ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات المحمول الكبرى، وسجلت أكثر من 6 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:تامر علي، توزيع:تميم.