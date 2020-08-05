عمرو دياب يعود للفلكلور ويتصدر يوتيوب بأغنية "مالك غيران"

حمل البرومو التشويقي لأغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "مالك غيران"، عودة الألحان الفلكلورية بشكل حديث، حيث تم طرحه مساء أمس على قناة دياب الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
حقق البرومو أكثر من 200 ألف مشاهدة، في أقلمن 24 ساعة من طرحه، وحصل على المركز الثاني في قائمة الأكثر مشاهدة عبر "يوتيوب".
الاغنية من كلمات: تركي آل الشيخ وألحان:فلكلور، توزيع سالفاتور جاناتشي و نابوتشودونوسور بولي.
ويستعد عمرو لطرح الأغنية كاملة قريبا وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الموسيقى المختلفة. يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته يابلدنا ياحلوة ، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان. وتم تصوير الأغنية في عدد من الأماكن السياحية بمخافظات ومدن مصر المختلفة.
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