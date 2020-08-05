تراند اليوم : بعد ظهورها في حمام السباحة.. شاهد صور مثيرة للجدل لـ رانيا يوسف

تصدرت الفنانة رانيا يوسف مؤشر البحث جوجل، بعد نشرها صور من داخل حمام السباحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، حيث تداول رواد السوشيال ميديا نشر الصور على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتثير رانيا يوسف الجدل من فترة لأخرى بسبب ملابسها الجريئة، حيث تعرف بالفساتين التي تبرز أنوثتها ومكشوفة من بعض المناطق.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد رانيا يوسف على وضع المكياج الصارخ في بعض الأحيان المرتكز على الألوان الجريئة مثل البمبي الزاهي والأحمر الناري.

أما عن تسريحة الشعر فهي تتميز بالشعر الاسود الطويل أعلى الكتف بدون وضع اي نوع من الاكسسوارات به.