تراند اليوم : اتفرج – منة عرفة “كبرت” منطقة حساسة في جسمها

شاركت الفنانة المصرية الشابة “منة عرفة” متابعيها عبر خاصية القصص المصورة “ستوري” بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصور ظهرت خلالها بإطلالة جديدة وملامح مختلفة، إذ صبغت شعرها باللون الأحمر، وكانت شفاهها ممتلئة بدرجة أكبر عما هو معهود عنها في ذاكرة جمهورها من الملامح الطفولية.

وتفاعل الجمهور مع لون شعر منة عرفة الجديد بشكل خاص، حيث اعترض البعض على الدرجة مشيرين إلى أن اللون جعلها تبدو أكبر عمراً، ليطالبوها بالعودة إلى لون شعرها الأسود القديم فهو أنسب الألوان إليها أو البني شوكولاتة، الذي سبق وأطلت به من قبل.

الفنانة الشابة “منة عرفه” تدهش المتابعين بـ لوك جديدالفنانة “منه عرفة” بإطلالة مختلفة

كما اطلّت منة عرفة في فيديو من داخل صالون التجميل، وهي تستعرض اللوك الجديد الذي اعتمدته حيث غيرت لون شعرها إلى الدرجة “الأحمر البرغندي” أي الداكنة. وتفاعل المتابعين مع هذا المقطع بشكل كبير .

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في سياقٍ آخر، أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة، عن وفاة جدتها من خلال خاصية ستورى على حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت منة قائلة: “انتقلت إلى رحمه الله تعالى جدتى أرجو الدعاء لها”.

وعلي الصعيد الفنى، شاركت الفنانة منة عرفة في “مسلسل ليالينا 80” الذي شارك في المارثون الرمضانى السابق لعام 2020، وقام ببطولته النجم إياد نصار وغادة عادل، وعدد أخر من النجوم، والعمل من تأليف احمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، وتدورأحداثه فى إطار اجتماعى حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم. واستطاع هذا المسلسل أن يحقق نجاحاً جماهرياً منقطع النظير بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات.