تراند اليوم : ملكة جمال – اول ظهور لبنت الفنانة “مايا دياب”

شاركت الفنانة والإعلامية اللبنانية “مايا دياب” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمقطع فيديو طريف شهد ظهورها مع إبنتها الصغري وهي تلقيها تعليمات وتدريبات، لكيفية عمل فيديوهات “تيك توك”.

حيث ظهرت مايا دياب وابنتها، بـ “البيجامات الصفراء”، واتبعت مايا كل تعليمات ابنتها فى الحركات الراقصة، وفى نهاية الفيديو قالت مايا لإبنتها، “اتفضلى على برا .. باى”، وانهالت تعليقت المتابعين علي هذا الفيديو الذين أشادوا بجمال الصغيرة وبعفويتها .

في سياقٍ آخر، شاركت النجمة والإعلامية اللبنانية مايا دياب متابعيها مؤخراً بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور “إنستجرام”، وهي ترتدي فستان “تايجر”، وسرعان ما خطفت الأنظار إليها في التعليقات على الصورة، وحصدت الصورة التي نشرها دياب عشرات الآلاف من الإعجابات خلال دقائق من نشرها، وحرصت المذيعة رضوى الشربيني على كتابة تعليق على الصورة للتغزل في إطلالة دياب الجديدة.

كما شاركت النجمة مايا دياب متابعيها وجمهورها في وقت سابق، بصورة جديدة من وراء كواليس تصوير إحدى أعمالها المقبلة، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، وظهرت النجمة اللبنانية في الصورة وهي ترتدى قبعة COWBOY الشهيرة، تحت أشعة الشمس، وسرعان ما حصدت الكثير من التعليقات والإعجابات من قبل متابعيها.