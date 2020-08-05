تراند اليوم : جراحة لمدة 6 ساعات لإنقاذ حياة نادين نجيم بعد إنفجار بيروت

تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لإصابات بالغة جراء انفجار بيروت الذي وقع أمس الثلاثاء.

وأجرت نادين عملية جراحية داخل إحدى مستشفيات لبنان، استمرت نحو 6 ساعات، حسب ما كتبته شقيقتها ريما نجيم، عبر حسابها على تويتر.

وغرّدت ريما: “لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال، بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت 6 ساعات”.

وتابعت: وهي حاليا أفضل والأولاد بأمان الحمدلله، إن شاء الله قريبا بتحكي معكن هيّ بس طلبت طمّنكن عليها، صلّولها.