إصابة زوجة رامي عياش في حادث انفجار بيروت.. فيديو

رنا صلاح الدين - تعرضت مصممة الأزياء داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، لإصابة بالغة جراء حادث الانفجار، الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء 4 أغسطس.

وظهر مقطع فيديو لداليدا من داخل المسشتفى، حيث كانت ذراعها غارقة في الدماء، بالإضافة لإصابتها بكدمات في وجهها وساقها.

داليدا عياش كانت تتواجد في منطقة الأشرفية في بيروت لحظة وقوع النفجار، فسقط الزجاج عليها، مما تسبب في إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى على الفور.

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وكان انفجار ضخم وقع في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء 4 أغسطس، ونشر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تعرض لحظة الانفجار الضخم، مع تصاعد سحابة دائرية بيضاء ودخان في المكان، واهتزاز الأراضي في المناطق المحيطة به.

زوجة رامي عياش

يُذكر أن رامي عياش تزوج من مصممة الأزياء داليدا بعد قصة حب جمعتهما يوم 24 أغسطس عام 2013، وقد رُزق الزوجان بابنهما الأول «آرام» يوم 20 مارس عام 2016، و«آيانا» 19 يونيو 2018.