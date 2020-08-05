سر تواجد روجر فيدرير مع فتاتين على سطح المنزل.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - فاجأ النجم السويسري روجر فيدرير، أسطورة التنس والمصنف الأول عالميا، مراهقتين إيطاليتين بزيارة منزلية.
الفتاتان، فيتوريا أوليفيرا، 13 عاما، وكارولا بيسينا، 11 عاما، كانتا قد بثتا مقطع فيديو وهما تلعبان مباراة تنس عبر سطحي منزليهما خلال الإغلاق الذي فرضه تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.. وشوهد المقطع المصور للفتاتين أكثر من 20 مليون مرة.
روجر فيدرير
ووفقا لـ"سبوتنيك" كانت الفتاتان تجريان مقابلة صحفية، حينما ظهر فيدرر، صاحب الرقم القياسي العالمي بالفوز بلقب بطولات فردي الرجال للتنس "جراند سلام".
روجر فيدرير
ووصفت الفتاتان، اللتان تشاركتا لعب التنس مع النجم العالمي عبر أسطح المنازل، الزيارة المفاجئة بأنها تجربة مذهلة.
روجر فيدرير
روجر فيدرير
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